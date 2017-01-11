Новосибирская область может стать центром медицинского туризма

У жительницы Казахстана Наргизы большая проблема: ее двенадцатилетний сын страдает атопическим дерматитом. Заболевание вроде бы и неопасное, но неприятное: лицо и руки мальчика покрывает розовая сыпь, которая к тому же еще и чешется. Ребенка который год пытаются лечить на родине, но безуспешно. Наргиза прочитала в интернете, что сибирские ученые нашли действенный способ лечения заболевания. И это действительно так. Врачи НИИ фундаментальной и клинической иммунопатологии несколько лет назад разработали метод, который заключается в следующем. У пациента берут на анализ кровь, выделяют из ее состава лимфоциты, особым образом обрабатывают их, затем эти клетки вводят пациенту подкожно в виде инъекции. Процедура проводится сначала не менее одного раза в неделю, позже — раз в месяц. Что особенно важно, лечение собственными клетками способствует нормализации иммунитета и практически не имеет побочных эффектов.

— Я готова привезти сына на лечение в Новосибирск, но не знаю, куда и к кому обратиться, — говорит Наргиза. — Еще непонятно, где мы будем жить, как вообще все происходит. Близких знакомых в Новосибирске у нас нет.

И таких примеров довольно много. Люди из ближнего (а случается, и из дальнего) зарубежья, прослышав про инновационные методы лечения, хотят приехать, чтобы избавиться от недуга, но не имеют информации. А ведь в некоторых новосибирских клиниках порой делают то, что больше никто (или почти никто) в мире не делает.

Что мы можем предложить

Взять хотя бы НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина, который недавно получил статус федерального исследовательского центра. Здесь имеется масса уникальных научных разработок. К примеру, лечение пациентов с ишемической болезнью сердца со сложной формой поражения коронарных артерий. Во время операции хирурги осуществляют навигацию с помощью компьютерной томографии. Эта технология дает возможность врачу до операции оценить морфологию поражений сосудов и в зависимости от этого непосредственно во время хирургического вмешательства подобрать необходимые инструменты. Такой вид лечения выполняют только в нескольких медицинских центрах мира, так как высока вероятность осложнений во время операции. Клиника Мешалкина является ведущим центром в России и Европе по этому виду лечения.

А еще есть ННИИТО имени Цивьяна, где проводят уникальные операции на позвоночнике и мозге, в том числе и при онкологических заболеваниях, федеральный нейрохирургический центр, научные институты Академгородка, при которых тоже есть клиники. Словом, нам есть что предложить на мировом рынке медицинских услуг.

Комплексный сервис

Международный медицинский туризм еще с 70-х годов прошлого века успешно развивают в Израиле. По приблизительным оценкам, туда ежегодно приезжают на лечение 30 тысяч пациентов из-за рубежа, около 80 процентов которых онкологические больные. Большинство медицинских туристов — граждане России, стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Принято считать, что популярность медицинского туризма на Земле обетованной — это следствие высокого уровня израильской медицины и относительно низких по сравнению с другими развитыми странами цен на медицинские услуги. В среднем тарифы для иностранных граждан на 50 процентов выше, чем для жителей страны. Практически все крупные клиники Израиля имеют информационные сайты на русском языке и горячие линии, где ответят на все вопросы. Клиники предоставляют медицинским туристам, кроме собственно лечения, услуги переводчика и бухгалтера, а также транспорт (трансфер из аэропорта и до него, наземный медицинский транспорт и даже санитарная авиация). Также пациенты и сопровождающие обеспечиваются гостиницей или жильем на продолжительное время. Иногда комфортабельные отели располагаются прямо на территории клиники.

Если в Новосибирской области будут развивать медицинский туризм, то это, помимо развития медицинских центров, неизбежно станет точкой роста соответствующей инфраструктуры. Гостям региона, приехавшим поправить здоровье, и сопровождающим их родственникам надо где-то жить. Значит, нужны отели, причем высокого класса. Им нужно где-то питаться — понадобятся кафе и рестораны, возможно специализированные, с особым меню. А еще туристам необходимо будет как-то добираться до места лечения. Не стоит забывать также о медицинском страховании, оформлении виз и массе других вещей. Чтобы люди, тем более иностранцы, поехали лечиться в Сибирь, сервис должен быть комплексным. И, конечно, важна информационная поддержка — за рубежом о нас просто ничего не знают. Возможно, в недалеком будущем Новосибирская область составит конкуренцию Германии, Израилю и другим странам, где развит медицинский туризм.

Комментарии

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Перспективным направлением в развитии внутреннего и въездного туризма, основанным на серьезной компетенции в сфере медицины, является медицинский туризм. Запущен инновационный медико-технологический центр — медицинский технопарк, где объединены четыре зоны: диагностическая, клиническая, исследовательская и реабилитационная. У нас имеется четыре федеральных центра, которые оказывают услуги высокого уровня по федеральным квотам. К нам приезжают со всей страны, но больше из Сибири и Дальнего Востока. Еще у нас есть озеро Карачи — это источник целебной грязи с большим запасом, которого хватит более чем на сто лет. Есть питьевая вода «Карачинская». У этого направления тоже большие перспективы.

Ольга Молчанова, министр экономического развития Новосибирской области:

— В регионе есть медицинские центры мирового уровня, к примеру НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина, который в декабре прошлого года сменил статус и название. Теперь он именуется Сибирским федеральным биомедицинским исследовательским центром. Наша задача сегодня — помочь ему стать мировым медицинским центром и выйти на внешний рынок медицинских услуг, тем более что потенциал колоссальный. Некоторые страны, такие как Германия и Израиль, сумели выстроить целую систему по привлечению медицинских туристов со всего мира. Это специализированные сайты, информационные буклеты, контактные центры, операторы которых говорят на пяти-шести языках. Соответственно, развита сопутствующая инфраструктура: гостиницы, транспорт, медицинское страхование, постгарантийное обслуживание. Необходимо изучать этот ценный опыт.



Станислав Могильников, управляющий Сибирским филиалом банка ВТБ24:

— Я всячески одобряю и поддерживаю идею развития медицинского туризма. Отдельные элементы его были еще в советское время — к нам приезжали лечиться жители других стран. Думаю, эту идею нужно всячески продвигать, тем более что к ней есть большой интерес со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Подобный проект поддержали бы и представители банковской сферы. В других регионах России подобный опыт уже есть: насколько мне известно, в Иркутске и Чите банки финансируют клиники, и даже частные. Но, чтобы этот проект заработал, нужна специальная областная программа поддержки, направленная на развитие данного вида бизнеса.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 2 от 11 января 2017 года.