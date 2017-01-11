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13:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии два сельсовета меняются землями

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Кушнаренковском районе Башкортостана два сельсовета поменяются землями. Соответствующий законопроект рассмотрен 11 января на заседании Комитета Госсобрания республики по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ.

Документ изменяет границы Кушнаренковского и Старокурмашевского сельсоветов. Часть территории первого поселения площадью 2,4 га переходит в состав второго. В свою очередь, Старокурмашевский сельсовет отдает землю площадью 733 га.

В пресс-службе Госсобрания пояснили, что такое преобразование создаст условия для строительства в Кушнаренковском сельсовете жилых домов и объектов инфраструктуры. На отводимых участках запланировано комплексное освоение жилых районов «Андреевский», «Подстанция» и «Тарабердино» на 1800 индивидуальных жилых домов, площадью 162 тысячи кв. м. В этих жилых районах выделяются земельные участки льготным категориям граждан. В настоящее время на учете состоят 324 человека, имеющих право на получение земли.

Инженерное обеспечение присоединяемой территории неразрывно связано с ресурсами, расположенными на территории Кушнаренковского сельсовета. Так, источником водоснабжения в перспективной застройке является водозабор, принадлежащий МУП «Кушнаренковское ЖКХ». Газоснабжение предусмотрено от существующего межпоселкового подземного газопровода высокого давления, электроснабжение — путем технологического присоединения к существующим сетям ООО «Башкирэнерго».

Как отметили на заседании, реализация положений проекта закона не потребует дополнительных расходов республиканского бюджета.

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