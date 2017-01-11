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14:41 (мск), источник: РИА Крым

Закон о выборах губернатора Севастополя обсудят с жителями города 17 января

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Во всех муниципальных образованиях Севастополя 17 января состоятся общественные обсуждения законопроекта о прямых выборах губернатора города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, с инициативой обсудить вопрос с жителями города выступила Общественная палата Севастополя.

«Основной темой обсуждений будет вопрос самовыдвижения кандидатов в губернаторы. Мы на региональном уровне можем предусмотреть такую возможность. В законопроекте, который был внесен в Заксобрание, такой возможности нет. Вокруг этого и будет строится дискуссия. Мнения горожан по этому вопросу могут разделиться», — рассказал РИА Новости (Крым) депутат севастопольского парламента Борис Колесников.

В зарегистрированном законопроекте выдвижение кандидата осуществляется избирательным объединением, которое осуществляется в соответствии с федеральным законом «О политических партиях».

«Политическая партия, ее региональное отделение вправе выдвинуть кандидатом лицо, не являющееся членом данной политической партии. Политическая партия, ее региональное отделение не вправе выдвигать кандидатом гражданина Российской Федерации, являющегося членом иной политической партии», — сказано в документе.

По мнению Колесникова, в Севастополе не стоит наделять кандидатов в губернаторы правом самовыдвижения.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав касательно прямых выборов губернатора города. Для проведения выборов теперь нужно принять закон, который определяет процедуру выдвижения кандидатов, полномочия избирательных комиссий, процесс голосования.

Врио губернатора города Дмитрий Овсянников внес такой документ на рассмотрение местного парламента 9 декабря.

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