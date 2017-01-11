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13:26 (мск), источник: Капитал

Кабмин выделил 40 млрд грн на повышение «минималки» бюджетникам

Правительство дополнительно выделило 40 млрд грн на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сегодня во время заседания заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает «Капитал» со ссылкой на «Еспресо.TV».

Источник: Капитал

«Еще раз хочу напомнить, что правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы по повышению минимальной заработной платы до 3200. Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований ни для сокращения персонала, ни для перевода людей на неполный рабочий день», — отметил Розенко.

Он предложил немедленно систематизировать информацию, которая поступает к правительственного контактного центра относительно таких нарушений, и передать ее Министерству социальной политики и государственной инспекции труда.

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