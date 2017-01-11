Кабмин выделил 40 млрд грн на повышение «минималки» бюджетникам

«Еще раз хочу напомнить, что правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы по повышению минимальной заработной платы до 3200. Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований ни для сокращения персонала, ни для перевода людей на неполный рабочий день», — отметил Розенко.

Он предложил немедленно систематизировать информацию, которая поступает к правительственного контактного центра относительно таких нарушений, и передать ее Министерству социальной политики и государственной инспекции труда.