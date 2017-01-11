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13:36 (мск), источник: УНИАН

В ЕС ожидают «безвиза» с Украиной в конце весны — журналист

В Евросоюзе ожидают, что Украина получит безвизовый режим к маю-июню 2017 года. Об этом брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк написал в своем Twitter.

Источник: УНИАН

«В Брюсселе рассчитывают, что Грузия получит безвизовый режим к апрелю/маю, а Украина — к маю/июню», — написал журналист.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.

В Европейском парламенте корреспонденту УНИАН пояснили, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европарламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, а дата 3 апреля 2017 года не является обязательной.

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