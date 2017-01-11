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14:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

БГУ обжалует в Иркутске решение о признании диплома Татьяны Казаковой недействительным

Вуз подал апелляцию в Кировский районный суд.

Байкальский государственный университет подал в Кировский районный суд апелляционную жалобу на вердикт о признании диплома известной в Иркутске предпринимательницы, экс-главы Листвянки Татьяны Казаковой недействительным. Решение о передаче материалов дела в Иркутский областной суд будет принято в течение пяти дней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Апелляция поступила. Проверяем, правильно ли составлена жалоба или нет. Решается вопрос о передаче в Иркутский областной суд. На принятие решения есть пять дней, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, 30 ноября 2016 года Татьяну Казакову лишили диплома Байкальского государственного университета экономики и права (ныне БГУ). Исковые требования прокурора были удовлетворены. Решением суда предпринимательницу обязали вернуть диплом вузу для последующего его уничтожения.

Истцом по делу выступала прокуратура Кировского района По данным надзорного органа, Татьяна Казакова при поступлении в вуз предоставила некорректные документы, на основании которых ей засчитали 38 экзаменов, зачетов и курсовых работ.

Татьяна Казакова окончила БГУЭП в 2005 году. Поступила она сразу на третий курс и проучилась там три года по ускоренной заочной форме по специальности «Юриспруденция».

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