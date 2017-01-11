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14:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Один их фигурантов «дела МУГИСО» оштрафован за игнорирование суда

Сиволап не дает информацию.

Источник: УралИнформБюро

Свердловский арбитраж выписал штраф уральскому бизнесмену Виталию Сиволапу в размере 2 тысяч рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда, взыскание наложено в рамках процедуры банкротства. Бизнесмен обязан был предоставить суду данные о разделе имущества после недавнего развода с женой Оксаной Чернавской, но так и не сделал этого.

В. Сиволап был признан банкротом в октябре 2016 года. Общая сумма требований к нему составляет 74 миллиона рублей, среди кредиторов — Промсвязьбанк, Сберинвестбанк, АКБ Инвестбанк и Россельхозбанк.

Бизнесмен в настоящее время находится под арестом. По версии следствия, он кинул с 9 этажа бутылку в пристава, описывавшего на парковке у дома его машину, и попал тому в голову. Пострадавший до сих пор в коме.

Кроме того, Сиволап известен как один из фигурантов «дела МУГИСО», расследование которого ведется с весны 2016 года. Ему принадлежала фирма, у которой министерство в свое время выкупило здание на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Сделка, по версии следствия, была совершена по завышенной цене в результате сговора чиновников и предпринимателей. Обвиняемыми по данному делу проходят экс-министр Алексей Пьянков и несколько его бывших подчиненных.

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