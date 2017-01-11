Один их фигурантов «дела МУГИСО» оштрафован за игнорирование суда

Свердловский арбитраж выписал штраф уральскому бизнесмену Виталию Сиволапу в размере 2 тысяч рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда, взыскание наложено в рамках процедуры банкротства. Бизнесмен обязан был предоставить суду данные о разделе имущества после недавнего развода с женой Оксаной Чернавской, но так и не сделал этого.

В. Сиволап был признан банкротом в октябре 2016 года. Общая сумма требований к нему составляет 74 миллиона рублей, среди кредиторов — Промсвязьбанк, Сберинвестбанк, АКБ Инвестбанк и Россельхозбанк.

Бизнесмен в настоящее время находится под арестом. По версии следствия, он кинул с 9 этажа бутылку в пристава, описывавшего на парковке у дома его машину, и попал тому в голову. Пострадавший до сих пор в коме.