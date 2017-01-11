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14:20 (мск), источник: Ipress.ua

На списки Савченко отреагировали в России

Обсуждение вопроса обмена пленными возможно в рамках работы соответствующих подразделений Трехсторонней контактной группы по Украине.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили о том, анализировала ли Москва недавно опубликованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки пленных «российских граждан, находящихся на территории Украины».

«У меня нет сомнений, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы — соответствующих подразделений», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о том, что, по его мнению, мешает сейчас произвести такой обмен.

«Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон — я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев — но это вопрос именно договоренностей и доверия этих вот двух сторон этого конфликта. Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы вот эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать», — сказал Песков.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко (хотя СБУ просила ее этого не делать) обнародовала на своей странице в Facebook списки пленных на неподконтрольных власти территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ОРДЛО хотят получить от украинской стороны.

Зато представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что перечень пленных некорректен. Он также добавил, что публикация списков не поможет ускорить процесс освобождения украинцев.

Впоследствии народный депутат Надежда Савченко скорректировала списки пленных, опубликованные во вторник.

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