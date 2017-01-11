Паскару предложил новый национальный праздник

С таким предложением выступил председатель Молодёжного движения «Воевод» Николае Паскару в рамках интервью для портала NOI.md.

Паскару уверен в том, что учреждение нового национального праздника сплотит общество. «Мы убедились в том, что на наше мероприятие пришли представители многих патриотических организаций. Это нас радует. Надеемся, что в будущем это событие не потеряет своего значения и. наоборот, будет отмечаться на национальном уровне. Эта победа (в битве под Васлуем — ред.) вывела Молдову в число стран, которые готовы бороться за свою веру, национальную идентичность и своё будущее до последнего удара. Мы должны гордиться нашим прошлым, нашей богатой историей и тем, что мы молдаване», — отметил глава Молодёжного движения «Воевод».

Общественный деятель напомнил о тех ценностях, за которые молдавский народ боролся на протяжении многих веков. «В битве под Васлуем молдаване смогли отстоять свою свободу, располагая малочисленными и плохо вооружёнными войсками. Наши предки ценили свободу, боролись за неё, сохранили Молдову и передали нам те богатства, которыми изобилует наша страна. Мы просто обязаны, почитая память тех воинов, которые отдали свои жизни за Родину, сделать всё возможное для того, чтобы победоносный и свободолюбивый дух нашего народа жил очень долго и передавался из поколения в поколение», — заявил Паскару в интервью NOI.md.

Уточним, что торжественные мероприятия, посвящённые 542-ой годовщине битвы под Васлуем, прошли в центре Кишинёва во вторник, 10 января. В них приняли участие более ста молодых людей, активистов молодёжных движений «Воевод», «Urmaşii lui Ştefan» («Потомки Штефана», Федерации национальной борьбы «Воевод», Ассоциации «молдавский щит», «Центра молодёжного сотрудничества» и Фонда экологического развития «EcoDava».