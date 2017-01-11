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15:14 (мск), источник: Noi.md

Паскару предложил новый национальный праздник

Годовщину победы Штефана Великого в битве под Васлуем можно чествовать ежегодно 10 января в рамках национального праздника.

Источник: Noi.md

С таким предложением выступил председатель Молодёжного движения «Воевод» Николае Паскару в рамках интервью для портала NOI.md.

Паскару уверен в том, что учреждение нового национального праздника сплотит общество. «Мы убедились в том, что на наше мероприятие пришли представители многих патриотических организаций. Это нас радует. Надеемся, что в будущем это событие не потеряет своего значения и. наоборот, будет отмечаться на национальном уровне. Эта победа (в битве под Васлуем — ред.) вывела Молдову в число стран, которые готовы бороться за свою веру, национальную идентичность и своё будущее до последнего удара. Мы должны гордиться нашим прошлым, нашей богатой историей и тем, что мы молдаване», — отметил глава Молодёжного движения «Воевод».

Общественный деятель напомнил о тех ценностях, за которые молдавский народ боролся на протяжении многих веков. «В битве под Васлуем молдаване смогли отстоять свою свободу, располагая малочисленными и плохо вооружёнными войсками. Наши предки ценили свободу, боролись за неё, сохранили Молдову и передали нам те богатства, которыми изобилует наша страна. Мы просто обязаны, почитая память тех воинов, которые отдали свои жизни за Родину, сделать всё возможное для того, чтобы победоносный и свободолюбивый дух нашего народа жил очень долго и передавался из поколения в поколение», — заявил Паскару в интервью NOI.md.

Уточним, что торжественные мероприятия, посвящённые 542-ой годовщине битвы под Васлуем, прошли в центре Кишинёва во вторник, 10 января. В них приняли участие более ста молодых людей, активистов молодёжных движений «Воевод», «Urmaşii lui Ştefan» («Потомки Штефана», Федерации национальной борьбы «Воевод», Ассоциации «молдавский щит», «Центра молодёжного сотрудничества» и Фонда экологического развития «EcoDava».

Битва под Васлуем, состоявшаяся 10 января 1475 года, является одним из самых успешных сражений господаря Штефана III Великого. Сражение стало частью периода борьбы молдавского народа за независимость против турецких нашествий на юго-восточную Европу в XV — XVI веках. Армия турецкого военачальника Сулейман-паши была разбита, несмотря на то, что почти в три раза превышала менее снаряжённое войско, возглавляемое Штефаном Великим.

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