МИД Беларуси разъяснил порядок безвизового въезда иностранцев
Министерство иностранных дел Беларуси разъяснило порядок безвизового въезда иностранцев, который вводит указ президента.
Министерство иностранных дел Беларуси разъяснило порядок безвизового въезда иностранцев, который вводит указ президента.
Согласно Указу № 8, въезд и выезд граждан 80 государств в безвизовом режиме на срок до 5 суток осуществляется только через пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск.
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Действие Указа не распространяется также на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание не принимаются.
Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск иностранным гражданам необходимо при себе иметь: действительный паспорт или иной его заменяющий документ, предназначенный для выезда за границу; деньги: на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам; медицинский страховой полис на сумму не менее 10000 евро, действующий в Беларуси.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является также наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта «Минск» в течение 5 дней с даты въезда.