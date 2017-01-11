МИД Беларуси разъяснил порядок безвизового въезда иностранцев

Согласно Указу № 8, въезд и выезд граждан 80 государств в безвизовом режиме на срок до 5 суток осуществляется только через пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Действие Указа не распространяется также на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание не принимаются.

Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск иностранным гражданам необходимо при себе иметь: действительный паспорт или иной его заменяющий документ, предназначенный для выезда за границу; деньги: на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам; медицинский страховой полис на сумму не менее 10000 евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является также наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта «Минск» в течение 5 дней с даты въезда.