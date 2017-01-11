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14:28 (мск), источник: УНИАН

«Я не собираюсь содержать безработных, но собираюсь дать людям работу»: Гройсман хочет изменить службу занятости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от финансирования безработных к созданию новых рабочих мест.

Источник: УНИАН

Об этом глава правительства сказал в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что не намерен «финансировать службу занятости и содержать безработных», но сделает все необходимое, чтобы создавать новые рабочие места и предоставлять людям работу и достойную зарплату.

«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня», — сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба занятости за 9 месяцев 2016 года трудоустроила 571,5 тыс. человек, в том числе 320,5 тыс. состоявших на учете безработных, что на 20 тыс. человек больше, чем в январе-сентябре 2015 года. На начало октября 2016 года на одно официальное рабочее место претендовало 6 безработных. При этом на ту же дату 2015 года на одно рабочее место претендовало 10 безработных, а на начало января 2016 года эта цифра составляла 19 человек.

По состоянию на 1 октября 2016 года количество зарегистрированных службой безработных составляло 341,5 тыс. человек, из которых получали помощь по безработице 269,5 тыс. человек. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости составляло 56,9 тыс. Также за отчетный период 5,7 тыс. человек при поддержке Госсслужбы занятости открыли собственное дело.

Правительство закладывает в качестве макропоказателя на 2017 год уровень безработицы в 8,6%.

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