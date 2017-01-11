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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Италии перенес хирургическую операцию на сердце

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Итальянские врачи провели ангиопластику председателю Совета министров страны Паоло Джентилони после его возвращения из Парижа, сообщает The Local.

Операция была проведена в клинике Агостино Джемелли в Риме. В настоящий момент состояние премьера оценивается как стабильное.

Ангиопластика — хирургическое вмешательство для расширения суженных сосудов сердца. Она используется при лечении ишемической болезни сердца.

62-летний Джентилони стал премьером Италии в декабре после того, как Маттео Ренци подал в отставку.

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