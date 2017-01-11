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14:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале массово штрафуют глав поселений

ЧЕЛЯБИНСК, 11 января, РИА ФедералПресс. Прокуратура нагрянула с проверками в ряд администраций сельских поселений Челябинской области. Были выявлены многочисленные нарушения исполнения законодательства. По итогам проверок возбуждены административные дела в отношении шести глав поселений и одного сотрудника администрации.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки исполнения закона о регистре муниципальных нормативных правовых актов прокуроры Кунашакского района нашли нарушения в администрациях Ашировского, Кунашакского, Муслюмовского, Буринского, Саринского сельских поселений.

Они не предоставляли в 2016 году акты для включения в регистр в Главное управление юстиции области.

В отношении глав указанных сельских поселений, за исключением Кунашакского, возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых суд назначил должностным лицам наказания в виде штрафов.

Еманжелинская прокуратура нашла аналогичные нарушения в ходе проверки администрации Зауральского городского поселения.

В отношении главы поселения также возбуждено дело. Катав-Ивановская прокуратура проверила соблюдение закона о развитии малого и среднего предпринимательства в администрациях Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений. Установлено, что на официальных сайтах администраций отсутствует раздел о поддержке малого и среднего предпринимательства.

В отношении глав поселений прокурор вынес постановления о возбуждении административных дел. Должностные лица оштрафованы на 3 тыс. рублей.

В Усть-Катаве подвергнут штрафу в 5 тыс. рублей за нарушение срока рассмотрения обращения заявителя начальник жилищного отдела инфраструктуры администрации городского округа.

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