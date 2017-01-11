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14:50 (мск), источник: NewsKo

В краевом минспорта очередные кадровые перестановки

По нашей официально подтверждённой информации, исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Елена Костина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как выяснилось, равноценной замены краевому министру Павлу Ляху краевому правительству найти так и не удалось.

Напомним, именно при его участии ранее было согласовано несколько крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству спортивных объектов в регионе, которые в связи с отстранением Ляха от исполняемых обязанностей ожидаемо «забуксовали».

Кроме того, Павел Лях выступал гарантом для привлечения дополнительных финансовых средств в профессиональный спорт Прикамья. Об этом чуть более двух месяцев назад на специально собранном «круглом столе» единодушно отмечали руководители пермских клубов. Авторитета же Елены Костиной явно не хватало при решении и этой задачи.

Вполне вероятно, поводом для написания заявления Еленой Костиной могли послужить и «подводные», околоспортивные «течения».

Вопрос о том, кто займёт пост руководителя краевого спортивного ведомства на данный момент остаётся открытым. По крайней мере, в самом министерстве о возможной кандидатуре пока ничего не известно, что несомненно вносит дополнительный дестабилизирующий фактор в его дальнейшую работу.

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