Виталий Кушнарёв: «Инициативы активных ростовчан следует оперативно проработать»

Градоначальник отметил, что практика совместных решений с жителями донской столицы доказала свою эффективность.

«Если люди предлагают создать парк там, где он необходим, то мы должны не объяснять почему “нет”, а думать, каким образом это сделать», — сказал глава администрации Виталий Кушнарёв.