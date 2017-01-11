Виталий Кушнарёв: «Инициативы активных ростовчан следует оперативно проработать»
Виталий Кушнарёв поручил как можно скорее проработать предложения, набравшие максимальное количество голосов на сервисе «Активный ростовчанин».
Виталий Кушнарёв поручил как можно скорее проработать предложения, набравшие максимальное количество голосов на сервисе «Активный ростовчанин».
Градоначальник отметил, что практика совместных решений с жителями донской столицы доказала свою эффективность.
«Если люди предлагают создать парк там, где он необходим, то мы должны не объяснять почему “нет”, а думать, каким образом это сделать», — сказал глава администрации Виталий Кушнарёв.
Напомним, этот