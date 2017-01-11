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15:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Губернатор начал «перезагрузку» краевого Правительства

В Прикамье началась реализация новой административной реформы, направленной на перезапуск работы министерств. Глава региона Виктор Басаргин провел первую встречу с министром территориального развития Пермского края Романом Кокшаровым.

Источник: Вести - Пермь

Стратегия дальнейшего развития региона, направленная на развитие промышленного потенциала края и социальной сферы, определена. Поэтому губернатором поставлена задача «перезагрузить» министерства именно под эти цели.

От каждого министерства губернатор требует принятия конкретных мер, которые помогут достичь обозначенных целей и задач, поставленных Президентом страны.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: «Для того чтобы было какое-то поступательное движение, безусловно, нужны программы развития и ряд муниципалитетов, в частности Пермь, Березники, Соликамск такие программы имеют. Вообще, по другим территориям, и особенно по сельским территориям, такие программы развития есть, они как-то созвучны с нашими программами?».

Роман Кокшаров, министр территориального развития Пермского края: «Да! И одной из составляющих будет стратегия муниципалитетов, поэтому с этого года мы уже начинаем новый этап написания этой стратегии, где мы должны понимать, что мы вместе с теми программами, которые реализуются в крае, они были созвучны и с муниципалитетами. Поэтому предстоит большая работа».

В Прикамье по инициативе губернатора Виктора Басаргина реализуется масштабная административная реформа, первым этапом которой стала отставка краевого Правительства.

В ближайшее время глава региона встретится с каждым членом Правительства и обсудит, каковы их дальнейшие перспективы работы в краевой власти. При этом задача полной и безоговорочной смены всех членов Правительства главой региона не ставится.

Цель реформы — переход на проектный метод госуправления. Это позволит укрепить региональную власть, повысить ответственность и эффективность работы чиновников, оптимизировать затраты на управленческий аппарат.

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