Толоконский объяснил решение продать «КНП»

Глава края рассказал, что «прибыль “КНП” невелика» — значительная ее часть уходит на обслуживание банковских кредитов. Губернатор считает, что частный владелец будет больше заинтересован в получении прибыли, чем государственный управляющий, и сможет ее добиться.

«Частный инвестор при прочих равных условиях будет работать эффективней. Совет директоров, отстаивающий интересы вложенных средств, обеспечивает более жесткое управление, чем государственный представитель, который скорее призван решать антикризисные задачи и сохранять имущество, в то время как частному инвестору по силам добиваться сверхэффективности. В государственной собственности необходимо сохранять лишь значимые в социальном или инфраструктурном плане активы. Здесь не тот случай, я считаю, что это обычная рыночная сфера», — подчеркнул Виктор Толоконский.

По мнению главы региона, переход «КНП» в частные руки создаст более качественные условия для развития предприятия и благотворно скажется на розничной торговле нефтепродуктами в целом.

«Сфера розничной торговли топливом на территории края нуждается в очень серьезном инвестиционном развитии. Требуется новая нефтебаза, новый парк бензовозов, новый стандарт розничных заправок и многое другое, что не удается сделать за счет собственных средств “Красноярскнефтепродукта”. Инвестиционная программа предприятием реализуется, но она очень ограничена в ресурсах», — отметил губернатор.

Толоконский добавил, что приватизации будет предшествовать тщательная подготовка, включающая общественное обсуждение.

«В качестве партнеров мы ждем крупные нефтяные компании, которые осуществляют в том числе и реализацию нефтепродуктов. Интерес к “КНП” есть. Правительство будет готовить предложения по сделке до 1 февраля. Решение о продаже акций будет приниматься вместе с Законодательным Собранием края, пройдет серьезное публичное обсуждение. Когда решение будет приниматься, мы создадим совместную комиссию из членов правительства и депутатов ЗС, экспертов и будем очень тщательно готовить продажу этого пакета», — заключил губернатор.