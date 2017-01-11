Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Червивые конфеты от губернатора: начата проверка подарка сиротам
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
4040 самых красивых снимков 2016 года
6Прощальная речь Барака Обамы
15Второй зимний Московский Велопарад
15:21 (мск), источник: Newslab.ru

Толоконский объяснил решение продать «КНП»

Губернатор прокомментировал решение о предстоящей приватизации компании «Красноярскнефтепродукт». Напомним, впервые об этом стало известно 9 января.

Глава края рассказал, что «прибыль “КНП” невелика» — значительная ее часть уходит на обслуживание банковских кредитов. Губернатор считает, что частный владелец будет больше заинтересован в получении прибыли, чем государственный управляющий, и сможет ее добиться.

«Частный инвестор при прочих равных условиях будет работать эффективней. Совет директоров, отстаивающий интересы вложенных средств, обеспечивает более жесткое управление, чем государственный представитель, который скорее призван решать антикризисные задачи и сохранять имущество, в то время как частному инвестору по силам добиваться сверхэффективности. В государственной собственности необходимо сохранять лишь значимые в социальном или инфраструктурном плане активы. Здесь не тот случай, я считаю, что это обычная рыночная сфера», — подчеркнул Виктор Толоконский.

По мнению главы региона, переход «КНП» в частные руки создаст более качественные условия для развития предприятия и благотворно скажется на розничной торговле нефтепродуктами в целом.

«Сфера розничной торговли топливом на территории края нуждается в очень серьезном инвестиционном развитии. Требуется новая нефтебаза, новый парк бензовозов, новый стандарт розничных заправок и многое другое, что не удается сделать за счет собственных средств “Красноярскнефтепродукта”. Инвестиционная программа предприятием реализуется, но она очень ограничена в ресурсах», — отметил губернатор.

Толоконский добавил, что приватизации будет предшествовать тщательная подготовка, включающая общественное обсуждение.

«В качестве партнеров мы ждем крупные нефтяные компании, которые осуществляют в том числе и реализацию нефтепродуктов. Интерес к “КНП” есть. Правительство будет готовить предложения по сделке до 1 февраля. Решение о продаже акций будет приниматься вместе с Законодательным Собранием края, пройдет серьезное публичное обсуждение. Когда решение будет приниматься, мы создадим совместную комиссию из членов правительства и депутатов ЗС, экспертов и будем очень тщательно готовить продажу этого пакета», — заключил губернатор.

Комментарии
1
Понятно
В 1991 году. в Красноярске население было 500 тыс. человек, но работало куча заводов и предприятий, а сейчас в Красноярске миллион, а уже нет кучи заводов и предприятий, потеряны крупные налогоплательщики: Комбайновый завод, Квант, Телевизорный завод, Севенит, Щелковый, Медпрепаратов, Пикра, Судостроительный, СибТяжМаш, Шинный, Резинотехнических изделий, Завод прицепов (Сосновоборск), Завод Электрооборудования (Дивногорск) и другие, мы в деревню превращаемся. Я хочу жить в стране с сильной экономикой, чтоб мои дети были уверены в завтрашнем дне, а не торговали вениками и грибами вдоль дороги. Вообще то причина разорения. всех этих предприятий, от того, что они перешли в частные руки, бизнесмену сегодня интересно скребки производить, а завтра надоело и он стал пивом торговать, а после завтра он стал в аренду помещения сдавать, а иностранный инвестор может купить и тупо закрыть завод, чтоб убрать конкурента. А вдруг завтра какой то катаклизм и надо эвакуировать население, а топлива нет, потому как власть избавилась от КНП
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске все-таки вернули матери брошенного ею младенца
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь