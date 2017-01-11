Следователи масштабно взялись за глав свердловских городов
По делу Сидоренко.
По делу Сидоренко.
Действующим и бывшим мэрам в Свердловской области в ближайшее время придется отчитаться следователям за расходы на ремонт дорог. С них спросят за траты средств, выделявшихся из областной казны, за минувшую пятилетку. Первой для разбирательств пригласили
«Первая беседа была
По ее словам, в ходе прошлой беседы следователи не скрывали, что информацию собирают в рамках дела бывшего министра транспорта и связи Александра Сидоренко.
Последний ушел в отставку в ноябре 2016 года после того, как в его доме прошли обыски и стало известно, что он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности.
В этой истории разбирается Четвертое следственное управление СК РФ.