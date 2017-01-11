Следователи масштабно взялись за глав свердловских городов

Действующим и бывшим мэрам в Свердловской области в ближайшее время придется отчитаться следователям за расходы на ремонт дорог. С них спросят за траты средств, выделявшихся из областной казны, за минувшую пятилетку. Первой для разбирательств пригласили экс-главу Нижнего Тагила Валентину Исаеву.

«Первая беседа была месяц-полтора назад. Теперь позвонили, пригласили снова прийти. В прошлый раз спрашивали о том, выделяла ли область деньги на ремонт дорог, сколько, как эти деньги распределялись между подрядчиками, были ли заинтересованные лица со стороны. И еще тогда было сказано, что я не единственная, опрашивать будут всех, кто проводил аукционы на ремонт дорог», — рассказала «Уралинформбюро» Валентина Исаева.

По ее словам, в ходе прошлой беседы следователи не скрывали, что информацию собирают в рамках дела бывшего министра транспорта и связи Александра Сидоренко.

Последний ушел в отставку в ноябре 2016 года после того, как в его доме прошли обыски и стало известно, что он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности.

В этой истории разбирается Четвертое следственное управление СК РФ.