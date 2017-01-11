Вижевитова продолжает находиться на больничном

Вице-губернатор Омской области Татьяна Вижевитова с декабря прошлого года продолжает находиться на больничном. По некоторым данным, это связано с желанием Виктора Назарова освободить чиновницу от занимаемой должности.
Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко заявила, что пока документов об увольнении не готовится.
Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:
— Татьяна Анатольевна Вижевитова продолжает приносить больничные листы в отдел кадров облправительства. По законодательству пока работник находится на больничном, работодатель не может предпринимать по отношению к нему никаких санкций.
В свою очередь, вице-губернатор Омской области подтвердила, что официально находится, но больничном. И планирует выйти на работу в ближайшее время.
Татьяна Вижевитова, вице-губернатор Омской области:
— Я планирую и хочу работать в правительстве, я нахожусь в работоспособном состоянии. Дайте мне сначала выйти на работу.
Однако, по неофициальной информации, функционал Татьяны Вижевитовой распределен между тремя вице-губернаторами Омской области, и часть работы перепоручено первому заместителю Назарова Андрею Новоселову.