Вижевитова продолжает находиться на больничном

Вице-губернатор Омской области Татьяна Вижевитова с декабря прошлого года продолжает находиться на больничном. По некоторым данным, это связано с желанием Виктора Назарова освободить чиновницу от занимаемой должности.

Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко заявила, что пока документов об увольнении не готовится.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

— Татьяна Анатольевна Вижевитова продолжает приносить больничные листы в отдел кадров облправительства. По законодательству пока работник находится на больничном, работодатель не может предпринимать по отношению к нему никаких санкций.

В свою очередь, вице-губернатор Омской области подтвердила, что официально находится, но больничном. И планирует выйти на работу в ближайшее время.

Татьяна Вижевитова, вице-губернатор Омской области:

— Я планирую и хочу работать в правительстве, я нахожусь в работоспособном состоянии. Дайте мне сначала выйти на работу.