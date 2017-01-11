Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье

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«Мотивация для побоев разная» Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей». По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. ​

Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».

В свою очередь член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

При этом она добавила, что смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».

Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что по данным МВД «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию». Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона уголовную ответственность понесет не «отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына, и тот отделался легкими ушибами», а наказан будет за «шлепки» человек, который при этом выкрикивал различные идеологические лозунги.

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А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — добавил депутат. Что приняли Внесенные в минувшем году группой депутатов и сенаторов поправки в УК исключают «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет светить уголовная статья. После принятия закона по 116-й статье УК («побои») будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти. По действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение.