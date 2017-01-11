Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Червивые конфеты от губернатора: начата проверка подарка сиротам
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
В Ярославской области на один день запретили аборты
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
15:57 (мск), источник: РБК

Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье

Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье. «За» проголосовало 368 человек, 1 против и 1 воздержался.

Источник: Reuters

«Мотивация для побоев разная»

Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей».

По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. ​

Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».

В свою очередь член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

При этом она добавила, что смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».

Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что по данным МВД «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию».

Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона уголовную ответственность понесет не «отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына, и тот отделался легкими ушибами», а наказан будет за «шлепки» человек, который при этом выкрикивал различные идеологические лозунги.

Читайте также
Россияне раскритиковали перевод семейного насилия в разряд административных преступлений

А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — добавил депутат.

Что приняли

Внесенные в минувшем году группой депутатов и сенаторов поправки в УК исключают «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет светить уголовная статья. После принятия закона по 116-й статье УК («побои») будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти.

По действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение.

Читайте также
Правительство отвергло законопроект Мизулиной о «семейных побоях»

Побои же в отношении «близких лиц» наказываются сразу по Уголовному кодексу (ст. 116 УК) — наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

В соответствии с поправками лишь первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение. Если же человек, уже привлекавшийся за такое административное правонарушение, совершит его повторно, наказание ему уже будет грозить по Уголовному кодексу.

О необходимости декриминализации побоев в семье заявила летом 2015 года сенатор Елена Мизулина. В ранее подписанном президентом законе о декриминализации побоев драки в семье не выводили из уголовного законодательства. Из-за серьезного общественного резонанса в Думе решили поддержать не инициативу Мизулиной, а внести «юридически более проработанный» документ, сообщала РБК Баталина.

Комментарии
7
Лиана
Счастлив тот, кому есть куда свалить от этих мизулинов со компания
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Донцов
бей бабу молотом, будет баба золотом.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Лиана
Ущербны рептилоиды, такие законы принимающие. А то до этого мало было семейных преступлений.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как бороться с насилием в семье
© Ньюстюб
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь