Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье
Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье. «За» проголосовало 368 человек, 1 против и 1 воздержался.
Депутаты Госдумы в среду, 11 января, в первом чтении поддержали законопроект единороссов о декриминализации побоев в семье. «За» проголосовало 368 человек, 1 против и 1 воздержался.
«Мотивация для побоев разная»
Выступая в поддержку законопроекта, сенатор Елена Мизулина подчеркнула, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей».
По ее словам, «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности [наказания], внутрисемейные побои по степени опасности стали более опасными, чем побои чужих людей.
Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».
В свою очередь член комитета по законодательству, соавтор закона депутат Ольга Баталина («Единая Россия») отметила, что предусматриваемое поправками административное наказание «тоже достаточно жесткое»: штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
При этом она добавила, что смысл принятия закона — уравнять наказания для всех побоев, потому что «мотивация для побоев бывает разная».
Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала перед принятием закона во втором чтении организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения документа, напомнив, что по данным МВД «ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию».
Юрий Синельников (КПРФ) заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его словам, после принятия закона уголовную ответственность понесет не «отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына, и тот отделался легкими ушибами», а наказан будет за «шлепки» человек, который при этом выкрикивал различные идеологические лозунги.
А справоросс Олег Нилов отметил, что надо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках». «Докладчик сказал, что синяк заживет. А
Что приняли
Внесенные в минувшем году группой депутатов и сенаторов поправки в УК исключают «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет светить уголовная статья. После принятия закона по 116-й статье УК («побои») будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти.
По действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение.
Побои же в отношении «близких лиц» наказываются сразу по Уголовному кодексу (ст. 116 УК) — наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.
В соответствии с поправками лишь первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение. Если же человек, уже привлекавшийся за такое административное правонарушение, совершит его повторно, наказание ему уже будет грозить по Уголовному кодексу.
О необходимости декриминализации побоев в семье заявила летом 2015 года сенатор Елена Мизулина. В ранее подписанном президентом законе о декриминализации побоев драки в семье не выводили из уголовного законодательства.