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15:55 (мск), источник: Informburo.kz

Досаев и Шукеев отчитались перед Президентом Казахстана об итогах 2016 года

Глава государства встретился с председателями правления акционерных обществ «Байтерек» и «Самрук-Казына».

В ходе встречи президент ознакомился с отчётами организаций по итогам деятельности за 2016 год, сообщается на сайте Акорды.

В своём докладе Ерболат Досаев отметил, что, по предварительным данным, активы акционерного общества превысили 4,1 трлн тенге, а чистая прибыль составила 30 млрд тенге.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» также проинформировал главу государства о работе АО «Банк развития Казахстана» и планах по внесению изменений в стратегию развития холдинга с учётом экономической ситуации в стране и новой монетарной политики Национального банка.

«Перед холдингом изначально стояла задача по кредитованию крупных проектов. Но в условиях экономического кризиса “Байтереку” было адресовано большое количество различных дополнительных поручений. В этой связи сейчас необходимо определить стратегические перспективы его дальнейшей деятельности», — сказал президент Казахстана.

В свою очередь председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев доложил президенту Казахстана о ходе приватизации активов и деятельности электростанций, находящихся на балансе АО «Самрук-Қазына».

На сегодняшний день из 217 выставленных на продажу активов Фонда 120 объектов уже выведены с баланса. «70% объектов из второго перечня реализованы, по 11 крупным объектам первого перечня ведутся переговоры с зарубежными инвесторами», — сообщил председатель правления.

Глава государства отметил важность проведения качественной трансформации Фонда, подчеркнув первоочередную задачу по созданию холдинга по модели сингапурского фонда «Темасек».

В ходе встречи глава государства был проинформирован о показателях развития Фонда по итогам 2016 года. По итогам встреч Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений обоим управленцам.

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