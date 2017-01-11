Сатпаев: управленцы хоть и молодые, но привычки как у старых агашек

«Задержанием Куандыка Бишимбаева по обвинению получение взятки был нанесен косвенный удар по политике привлечения молодых управленцев. Выходит, что управленцы хоть и молодые, но привычки у них — как у старых агашек», — считает Сатпаев.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции РК.