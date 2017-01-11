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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Канады оказалась под российскими санкциями

Назначенная 10 января этого года министром иностранных дел Канады Христя Фриланд оказалась в российских санкционных списках, введенных в ответ на дискриминационные меры в отношении Москвы со стороны Оттавы.

Источник: Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Мид России.

«Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет (…). Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности», — пояснил собеседник агентства.

Он также пояснил, что факт ее нахождения в российском стоп-листе «не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках».

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В МИД России также подчеркнули, что Москва готова к взаимодействию с Канадой по всем направлениям: к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн.

«Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», — подчеркнул источник.

29 ноября прошлого года МИД России распространил заявление, согласно которому, Москва пообещала не оставить без ответа новый пакет антироссийских санкций, введенный Оттавой днем ранее.

Как сообщалось, Канада из-за ситуации на Украине ввела санкции в отношении еще 15 человек, в том числе шестерых депутатов Госдумы от Крыма.

Фигуранты списка охарактеризованы как «лица, имеющие отношение к сепаратизму». В отношении них начинает действовать запрет на въезд в Канаду, а их активы, если имеются в канадской юрисдикции, подлежат заморозке.

Комментарии
2
Сергей Зауглов
Ужас какой! Это примерно из той же оперы, что Кадыров запретил Обаме въезд в Чечню.
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Михаил Зирюкин
Ну и Морда у тебя Шарапов!
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