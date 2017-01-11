Сочинское горсобрание переехало в здание кинотеатра

В настоящее время продолжается перевоз оргтехники и документов. На новое рабочее место уже переехали 50 депутатов и 20 сотрудников горсобрания. Об этом пишет «Макс-портал».

Отметим, что в здании, которое раньше занимало горсобрание, будет располагаться следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в апреле 2016 года появились слухи, что скейт-парк в центре Сочи демонтировали из-за переезда депутатов.

Недетский по накалу страстей конфликт разыгрался в Сочи вокруг расположенного в самом центре скейт-парка. Власти города разобрали аттракцион вопреки протестам юных горожан и их родителей. Демонтаж объекта, расположенного в районе Курортного проспекта, прошел 20 апреля. Скейт-парк демонтируют и переустановят на территории парка виллы «Вера». На проведение работ из муниципального бюджета выделят около 2 млн рублей. Возле бывшего кинотеатра «Стерео» оборудуют прогулочную зону.