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16:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сочинское горсобрание переехало в здание кинотеатра

СОЧИ, 11 января, РИА ФедералПресс. Депутаты и аппарат городского собрания Сочи переехали в здание, где раньше находился кинотеатр «Стерео».

Источник: РИА "ФедералПресс"

В настоящее время продолжается перевоз оргтехники и документов. На новое рабочее место уже переехали 50 депутатов и 20 сотрудников горсобрания. Об этом пишет «Макс-портал».

Отметим, что в здании, которое раньше занимало горсобрание, будет располагаться следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в апреле 2016 года появились слухи, что скейт-парк в центре Сочи демонтировали из-за переезда депутатов.

Недетский по накалу страстей конфликт разыгрался в Сочи вокруг расположенного в самом центре скейт-парка. Власти города разобрали аттракцион вопреки протестам юных горожан и их родителей. Демонтаж объекта, расположенного в районе Курортного проспекта, прошел 20 апреля. Скейт-парк демонтируют и переустановят на территории парка виллы «Вера». На проведение работ из муниципального бюджета выделят около 2 млн рублей. Возле бывшего кинотеатра «Стерео» оборудуют прогулочную зону.

«С точки зрения архитектуры данный объект возле бывшего кинотеатра “Стерео” не очень вписывается. Поэтому было принято решение о переносе данной площадки», — цитирует начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова пресс-служба мэрии. Однако, по мнению некоторых горожан, демонтаж скейт-парка связан с переездом в соседнее здание депутатов сочинского городского собрания.

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