Сочинское горсобрание переехало в здание кинотеатра
СОЧИ, 11 января, РИА ФедералПресс. Депутаты и аппарат городского собрания Сочи переехали в здание, где раньше находился кинотеатр «Стерео».
СОЧИ, 11 января, РИА ФедералПресс. Депутаты и аппарат городского собрания Сочи переехали в здание, где раньше находился кинотеатр «Стерео».
В настоящее время продолжается перевоз оргтехники и документов. На новое рабочее место уже переехали 50 депутатов и 20 сотрудников горсобрания. Об этом пишет «Макс-портал».
Отметим, что в здании, которое раньше занимало горсобрание, будет располагаться следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в апреле 2016 года появились слухи, что
Недетский по накалу страстей конфликт разыгрался в Сочи вокруг расположенного в самом центре
«С точки зрения архитектуры данный объект возле бывшего кинотеатра “Стерео” не очень вписывается. Поэтому было принято решение о переносе данной площадки», — цитирует начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова