Мэр Сочи: для меня загадка, как некоторые узаконили свой бизнес на приморской набережной

Этот обход дал мэру повод лишний раз раскритиковать действия предпринимателей, которые, по его словам, не хотят подчиниться законным требованиям администрации курорта.

Администрацией Сочи были разработаны эскизы, которые отдали предпринимателям на исполнение. Однако последние, как сообщили в мэрии, отнеслись к этому слишком вольно — вместо зонтиков, шезлонгов, аэрариев и легких разборных конструкций на пляжах вновь выросли стационарные торговые точки, не соответствующие единому архитектурному облику. Объекты, противоречащие проектам, бизнесмены должны убрать, иначе кафе и магазины будут снесены по суду, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«На пляжной территории должны находиться только шезлонги и солнцезащитные зонтики, а никак не торговые павильоны или точки общественного питания. Как предпринимателям позволили узаконить на этой территории свой бизнес, для меня остается загадкой. Скорее всего, бизнесмены манипулировали прошлой администрацией тем фактом, что они выложили на набережной тротуарную плитку, которая, кстати, оказалась низкого качества, и им в итоге позволили узаконить незаконное. Я ответственно заявляю, что с такой практикой в Сочи покончено — никакие строения на пляжной зоне больше никто устанавливать не будет. Я потребовал в кратчайшие сроки решить эту проблему и убрать все ларьки и торговые точки с прибрежной зоны», — написал Анатолий Пахомов в своем аккаунте Instagram.

По словам градоначальника, на замену тротуарной плитки потратят около 30 млн рублей. Мэр пообещал, что в этот раз и материал, и работа будут высшего качества.