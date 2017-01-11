Фонд госимущества решил приватизировать Черноморское морское пароходство

Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 сентября прошлого года составляла 180,5 млн грн, а остаточная — 83,2 млн грн.

Также Фонд госимущества решил приватизировать «Устьдунайводшлях».

При этом в «Ведомостях приватизации» отсутствует информация о сроках и условиях конкурсов по приватизации данных предприятий.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, в 2016 году от приватизации ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако поступления от продажи госимущества в прошлом году составили около 330 млн грн.

Большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.