Губернатор: Деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц

Глава Прикамья сообщил журналистам «АиФ-Прикамье», что деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц.

«Правоохранительные органы задержали министров на основании внутренних проверок краевой администрации, результаты которых переданы в соответствующие службы. В деятельности министерств нашли нарушения», — объяснил Виктор Басаргин.

По словам губернатора, подобные проверки проходят три-четыре раза в месяц. При этом губернатор заявил, что у руководителей министерств было время на устранение обнаруженных нарушений. Он также не исключает, что некоторые из задержанных министров могут отделаться штрафами.