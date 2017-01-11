Губернатор: Деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц
Об этом Виктор Басаргин сообщил сегодня корреспондентам «АиФ-Прикамье».
Об этом Виктор Басаргин сообщил сегодня корреспондентам «АиФ-Прикамье».
Глава Прикамья сообщил журналистам «АиФ-Прикамье», что деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц.
«Правоохранительные органы задержали министров на основании внутренних проверок краевой администрации, результаты которых переданы в соответствующие службы. В деятельности министерств нашли нарушения», — объяснил Виктор Басаргин.
По словам губернатора, подобные проверки проходят
Напомним, в 2016 году в коррупционных скандалах оказались замешаны сразу три прикамских министра: Евгений Балуев, Алмаз Закиев и Павел Лях.