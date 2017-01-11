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16:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Губернатор: Деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц

Об этом Виктор Басаргин сообщил сегодня корреспондентам «АиФ-Прикамье».

Источник: РИА "Новости"

Глава Прикамья сообщил журналистам «АиФ-Прикамье», что деятельность правительства проверяют несколько раз в месяц.

«Правоохранительные органы задержали министров на основании внутренних проверок краевой администрации, результаты которых переданы в соответствующие службы. В деятельности министерств нашли нарушения», — объяснил Виктор Басаргин.

По словам губернатора, подобные проверки проходят три-четыре раза в месяц. При этом губернатор заявил, что у руководителей министерств было время на устранение обнаруженных нарушений. Он также не исключает, что некоторые из задержанных министров могут отделаться штрафами.

Напомним, в 2016 году в коррупционных скандалах оказались замешаны сразу три прикамских министра: Евгений Балуев, Алмаз Закиев и Павел Лях. Экс-глава минспорта сейчас находится по домашним арестом, а его бывшие коллеги, возглавлявшие министерство транспорта и министерство связи, находятся в СИЗО.

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