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16:26 (мск), источник: Интерфакс

Свердловские власти в 2017 году увеличили размер материнского капитала на 4,6%

Екатеринбург. 11 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловские власти в 2017 году планируют направить на выплату областного материнского капитала при рождении третьего или последующего ребенка более 760 млн рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Источник: Reuters

«В 2016 году на эти цели было направлено 726,633 млн рублей. Сумма была проиндексирована на 4% и увеличена за счет роста количества семей в регионе», — уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в департаменте информполитики.

Таким образом, размер материнского капитала Свердловской области в 2017 году увеличен на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

Так, с 1 января 2017 года размер областного маткапитала составляет 126 тыс. 405 рублей и 189 тыс. 606 рублей при рождении женщиной одновременно трех и более детей.

При этом условия использования материнского капитала остаются без изменений: эти средства можно использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты образования ребенка, направить на накопительную часть пенсии и другие цели.

По словам замминистра социальной политики региона Евгения Шаповалова, которые приводятся в сообщении, ежегодно количество многодетных семей увеличивается в среднем на 14%. По состоянию на декабрь 2016 года в Свердловской области проживает 46 тыс. 555 многодетных семей, в которых воспитывается почти 153 тыс. детей.

Закон об областном материнском (семейном) капитале был принят в Свердловской области в 2011 году. Он направлен на поддержку семей с тремя и более детьми и повышение рождаемости в регионе. В 2016 году был принят закон, согласно которому выплата материнского капитала продлена до 31 декабря 2019 года.

За период реализации закона, по состоянию на декабрь 2016 года всего свердловчанам было выдано более 41 тыс. сертификатов, из них только в 2016 году — 8 тыс. 523 сертификата.

Средствами областного материнского капитала уже распорядились почти 14 тыс. семей (33,7% от общего количества граждан, получивших сертификаты). Порядка 60% семей потратили полученные средства на приобретение или строительство жилья. Кроме того, свердловчане направляли материнский капитал на платные образовательные услуги, на оплату медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

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