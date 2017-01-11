Льготы офицерам запаса и работникам — что предлагает государство
Сохранение места работы и целый набор военных льгот — вот что получат призванные на службу офицеры.
Сохранение места работы и целый набор военных льгот — вот что получат призванные на службу офицеры.
Об этом сообщает Укринформ.
Только один процент от общего количества офицеров запаса может быть вызван на срочную службу.
Итак, призывникам кроме сохранения места работы и выплат средней заработной плата на весь период военной службы предоставляется денежное содержание, социальное и пенсионное обеспечение.
Кроме того, военнослужащего не могут уволить или сократить во время прохождения службы, а за ним и его семьей сохраняется право на жилое помещение, предоставляется компенсация в случае найма жилья или предоставляется служебное жилье.
— Еще раз подчеркиваем — речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты, — подчеркнул начальник юридической службы Вооруженных сил Украины Максим Кушнир.
В зону АТО офицеры запаса могут призываться, но за не имением желания каждый призывник сможет отказаться.
Напомним, что в середине декабря президент Украины объявил прекращение мобилизации.