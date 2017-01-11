Льготы офицерам запаса и работникам — что предлагает государство

Об этом сообщает Укринформ.

Только один процент от общего количества офицеров запаса может быть вызван на срочную службу.

Итак, призывникам кроме сохранения места работы и выплат средней заработной плата на весь период военной службы предоставляется денежное содержание, социальное и пенсионное обеспечение.

Кроме того, военнослужащего не могут уволить или сократить во время прохождения службы, а за ним и его семьей сохраняется право на жилое помещение, предоставляется компенсация в случае найма жилья или предоставляется служебное жилье.