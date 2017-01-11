Аваков не явился на первое заседание Кабмина в 2017 году

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава Министерства внутренних дел не пришел на первое заседание правительства в 2017 году, вместо него на заседании присутствовал его заместитель Сергей Яровой.

Вместе с тем на сайте Кабмина в опубликованной повестке дня работы правительства на среду сообщалось, что Аваков выступит с рядом докладов по законодательным актам.

Причины отсутствия Авакова не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Аваков провел новогодние праздники в Милане.