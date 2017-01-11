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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит 60 законопроектов по здравоохранению

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию рассмотрит порядка 60 законопроектов по вопросам здравоохранения, касающиеся, в том числе, информатизации здравоохранения, охраны от табачного дыма, а также безопасности врачей, сказал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР).

Источник: РИА Новости

«На повестке комитета находятся около 60 законопроектов по широкому кругу проблем. Они будут рассмотрены нижней палатой парламента в весеннюю сессию», — цитирует пресс-служба «Единой России» Морозова.

Речь идет, в частности, об информатизации здравоохранения, о здоровье детей, охране жизни и здоровья самих медиков и другим темам. По словам парламентария, в вопросах развития школьной медицины и охраны здоровья детей нужно проконтролировать правоприменительную практику в отношении высокотехнологичной помощи.

«У нас есть несколько законопроектов по охране от табачного дыма, также документы, которые касаются безопасности врачей. Мы детально обсудим это на заседании комитета по охране здоровья 12 января», — уточнил Морозов.

Также, считает глава комитета, необходимо рассмотреть вопросы контроля качества медицинской помощи, и хотя такие законопроекты пока не внесены Минздравом, «позиции по ним согласованы». «Это касается работы врачей по клиническим рекомендациям и единым протоколам», — заключил Морозов.

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