Аксенов: реализация проектов СЭЗ в Крыму создаст 30 тысяч рабочих мест

«Общее количество участников СЭЗ превысило 700, общий объем инвестиций по заключенным договорам составляет более 80 миллиардов рублей. Реализация проектов в рамках СЭЗ позволит создать 30 тысяч рабочих мест», — сказал Аксенов в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

В числе наиболее крупных проектов глава Крыма назвал строительство оздоровительно-рекреационного комплекса «Итальянская деревня» в Черноморском районе, реконструкцию и развитие птицефабрики в Симферопольском районе, проект по развитию и закладке виноградников, садов и плодовых насаждений, выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов, строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в Партените (Южный берег Крыма).

В конце 2016 года бывший министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов на панельной сессии в рамках Дней Крыма с «Деловой Россией» в Москве сообщил, что, начиная с 2014 года, участники СЭЗ направили на реализацию проектов и вложили в экономику Крыма более 11,5 миллиарда рублей, создав 8,7 тысячи рабочих мест.

Закон о создании в Крыму и Севастополе СЭЗ вступил в силу с 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.