Кандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон.

«Нет. Это был захват территории, которая не являлась их (России — ИФ)», — сказал он.

Как сообщалось ранее, также в ходе своего выступления Тиллерсон заявил, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, однако ее политика не принимает во внимание интересы США. Кандидат на пост госсекретаря США считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости.