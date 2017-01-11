Кандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФ
Такое заявление Рекс Тиллерсон сделал на слушаниях в сенате.
Такое заявление Рекс Тиллерсон сделал на слушаниях в сенате.
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон.
«Нет. Это был захват территории, которая не являлась их (России — ИФ)», — сказал он.
Как сообщалось ранее, также в ходе своего выступления Тиллерсон заявил, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, однако ее политика не принимает во внимание интересы США. Кандидат на пост госсекретаря США считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости.
«Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический — ИФ) курс», — добавил он.
Тиллерсон — глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией «Роснефть». В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа. 6 декабря Трамп провел личную встречу с Тиллерсоном в
Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.