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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Рекс Тиллерсон: Россия является непредсказуемой в продвижении своих интересов

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете Сената по международным отношениям заявил, что Россия в своих действиях не учитывает интересы США.

Источник: Reuters

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — приводит его слова «РИА Новости». Господин Тиллерсон не уточнил, о каких действиях идет речь.

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«США нужен открытый и искренний диалог с Россией», — заявил он. Вместе с тем господин Тиллерсон отметил, что «Россия сегодня представляет угрозу».

По его словам, Москва «не является непредсказуемой в продвижении своих интересов».

Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией.
Рекс Тиллерсонкандидат на пост госсекретаря США

Выбор, который сделал Дональд Трамп, выдвинув на пост госсекретаря главу нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, называют «самым громким назначением». По словам опрошенных «Ъ» экспертов, любым шагам нового госсекретаря на российском направлении будет уделяться особо пристальное внимание, так как ему придется идти против устоявшихся традиций в Госдепартаменте.

Комментарии
12
Антон
При Горбачёве голодная, нищая, недееспособная страна - это хорошо. При вечно пьяном Ельцине почти полный распад " оборонки" и настроений в обществе - тоже хорошо. Как Россия начала заново отращивать зубы и заявлять о себе - так это же катастрофа, угроза всей демократии, угроза ЛГБТ....
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Vladimir
Да, что нам эти 22, у нас ярсы есть, так что пусть эти 22 засунут себе..))) Так что мы не будем с ними меряться процентами.. )) Кстати, а где АБ, я серьезно?
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Н.Н.Н.
Упёрлись рогом и проводим свою политику так как нам выгодно а не всяким там разным трампам !
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