Рекс Тиллерсон: Россия является непредсказуемой в продвижении своих интересов

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — приводит его слова «РИА Новости». Господин Тиллерсон не уточнил, о каких действиях идет речь.

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«США нужен открытый и искренний диалог с Россией», — заявил он. Вместе с тем господин Тиллерсон отметил, что «Россия сегодня представляет угрозу».

По его словам, Москва «не является непредсказуемой в продвижении своих интересов».