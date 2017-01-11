Рекс Тиллерсон: Россия является непредсказуемой в продвижении своих интересов

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — приводит его слова «РИА Новости». Господин Тиллерсон не уточнил, о каких действиях идет речь.
«США нужен открытый и искренний диалог с Россией», — заявил он. Вместе с тем господин Тиллерсон отметил, что «Россия сегодня представляет угрозу».
По его словам, Москва «не является непредсказуемой в продвижении своих интересов».
Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией.
Рекс Тиллерсонкандидат на пост госсекретаря США
Выбор, который сделал Дональд Трамп, выдвинув на пост госсекретаря главу нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, называют «самым громким назначением». По словам опрошенных «Ъ» экспертов, любым шагам нового госсекретаря на российском направлении будет уделяться особо пристальное внимание, так как ему придется идти против устоявшихся традиций в Госдепартаменте.