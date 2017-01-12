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09:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открылся молочный комплекс на 2,8 тыс голов дойного стада

Предприятие в Лискинском районе сможет производить 24,3 тыс. т молока в год.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Животноводческий комплекс компании «ЭкоНива» открылся в cеле Высокое Лискинского района в среду, 11 января. Предприятие осмотрел губернатор Алексей Гордеев.

Комплекс рассчитан на 2,8 тыс. голов дойного стада, 2 тыс. животных голштинской породы доставили из Германии, Австрии и Венгрии с августа по декабрь 2016 года. Предприятие укомплектовано современным доильным оборудованием, системами охлаждения молока, водопоения и навозоудаления.

Основная продукция предприятия — молоко и мясо, также в хозяйстве планируют выращивать племенных коров на продажу. Строительство комплекса началось в апреле 2016 года и заняло девять месяцев. По плану предприятие выйдет на полную производственную мощность — 24,3 тыс. т молока в год — к четвертому кварталу 2018 года. Численность персонала составит 80 человек.

Общий объем инвестиций в проект составит — 2,04 млрд рублей, из них 1,8 млрд — кредитные средства.

В 2017 году «ЭкоНива» намерена построить еще один животноводческий комплекс в Бобровском районе на 2,8 тыс. голов, сообщил владелец группы компаний Штефан Дюрр.

Губернатор Алексей Гордеев похвалил главу предприятия за скорость строительства, социальную ответственность и за вклад в сельское хозяйство района и Воронежской области. Перед концертом к 15-летию компании, который прошел в Лискинском городском доме культуры, глава региона назвал животноводство основополагающим фактором в развитии сельских территорий.

— Любой населенный пункт имеет перспективу, если там есть животноводство. Сегодня у нас 17 мегаферм по Воронежской области, а надо, чтобы их было как минимум более 30. И там, где есть ферма, есть жизнь, — сказал Алексей Гордеев.

Особую благодарность губернатор выразил Штефану Дюрру.

— Мы знакомы со Штефаном более 20 лет. Кроме экономических и производственных задач, он выполняет важную политическую функцию. В это сложное время отношений с Европой он стал мостиком и защитником интересов и России, и Германии. Он за то, чтобы эти два великих народа и государства имели пример того, как надо вместе работать и строить будущее, — подчеркнул глава региона.

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