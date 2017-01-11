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20:08 (мск), источник: Интерфакс

Трамп поделился сомнениями насчет возможности поладить с Путиным

Избранный президент США заявил, что будет жестким с Россией, если это потребуется.

Источник: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

«Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке. «Если Путин говорит, что высоко меня ценит, — это актив, а не пассив», — добавил Трамп.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы «вместе бороться против ИГ».

При этом Трамп заверил, что, он — если это будет нужно — сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?
Дональд Трампизбранный президент США

При этом избранный президент вновь опроверг слухи о том, что он якобы зависит от России, так как ведет бизнес с Москвой. «Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок», — сказал он на пресс-конференции.

Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-OnlineMeduza
событий пока нет
Комментарии
5
Сергей Зауглов
Скоро Путинская власть будет с ностальгией вспоминать мудрого и доброго Обаму!
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эльшат мехтиев
Будут молчать. Как замолкли о Буше.
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эльшат мехтиев
Аплодировали, недоумки, будто у них своего президента нет. Такой позор устроили "вождю"!!
Надо признать, что они все в одной связке и уже ищут спасения вне России, уповают на любого, кто внесёт разрядку и успокоит их души и души их родственников. А мир реально упёрся и объединился как никогда ранее. Никогда страна, ни во времена СССР, ни после не была в таком глупом и крайне опасном положении.
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