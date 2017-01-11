Трамп поделился сомнениями насчет возможности поладить с Путиным
Избранный президент США заявил, что будет жестким с Россией, если это потребуется.
Избранный президент США заявил, что будет жестким с Россией, если это потребуется.
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.
«Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится», — сказал он на
Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы «вместе бороться против ИГ».
При этом Трамп заверил, что, он — если это будет нужно — сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.
Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?
При этом избранный президент вновь опроверг слухи о том, что он якобы зависит от России, так как ведет бизнес с Москвой. «Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок», — сказал он на
Надо признать, что они все в одной связке и уже ищут спасения вне России, уповают на любого, кто внесёт разрядку и успокоит их души и души их родственников. А мир реально упёрся и объединился как никогда ранее. Никогда страна, ни во времена СССР, ни после не была в таком глупом и крайне опасном положении.