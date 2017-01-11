Трамп поделился сомнениями насчет возможности поладить с Путиным

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

«Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке. «Если Путин говорит, что высоко меня ценит, — это актив, а не пассив», — добавил Трамп.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы «вместе бороться против ИГ».

При этом Трамп заверил, что, он — если это будет нужно — сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.