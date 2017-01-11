Захарова рассказала о «российском дипломате» из доклада BuzzFeed

Источник: РИА "Новости"

Сам документ она назвала «умопомрачительной ересью» и «нечеловеческим бредом». «Но ведь там называются конкретные фамилии?! — прозвучал сотый вопрос на тему», — рассказала Захарова о вопросах журналистов к ней. Официальный представитель МИД пояснила, что в публикации издания упоминается «высокопоставленный сотрудник российского Посольства в Вашингтоне Михаил Кулагин». Он, по мнению авторов документа, был отозван из столицы США, поскольку Москва опасалась огласки «его активного участия в президентских выборах».

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Захарова пояснила, что человек по фамилии Кулагин никогда не работал в российском посольстве в Вашингтоне. Вероятно, по мнению Захаровой, речь идет о Михаиле Калугине, который последние шесть лет занимал должность руководителя экономической группы в посольстве России в американской столице, предположила официальный представитель МИД. ​ «В функции Михаила, которого знаю лично, входило регулярное общение с представителями деловых и экспертных кругов в Вашингтоне и других городах Америки, выступления с интервью и лекциями о российско-американских экономических отношениях», — сказала она. Захарова пояснила, что в августе 2016 года Калугин завершил свою командировку, о чем были проинформированы все стороны за полгода. «Но важно другое — многие из его американских коллег (а его действительно знали очень многие) были в курсе отъезда еще в начале прошлого года», — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. ​

Захарова, резюмируя итоги беседы, рассказала, что на вопрос журналистки: «Вы хотите сказать, что в докладе нет ни одного правдивого слова?» она ответила: «Ну почему же! Трамп существует». ​

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BuzzFeed опубликовало досье, которое было якобы составлено бывшим агентом британской разведки МИ-6. Из него следовало, что Кремль начал сотрудничать с Трампом еще пять лет назад. Трамп приезжал в Москву и во время своего визита проживал в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», куда приглашал проституток. В опубликованных материалах говорится, что ФСБ установила прослушку и скрытые камеры в отеле, после чего у ведомства появился компромат на миллиардера. Издание подчеркивало, что оно не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа. ​Трамп и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергли существование каких-либо компрометирующих материалов и назвали эту информацию «фейковой».