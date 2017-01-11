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20:54 (мск), источник: РБК

Захарова рассказала о «российском дипломате» из доклада BuzzFeed

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Facebook о своих беседах с западными журналистами после публикации BuzzFeed документа, в котором говорится о влиянии Москвы на избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

Сам документ она назвала «умопомрачительной ересью» и «нечеловеческим бредом». «Но ведь там называются конкретные фамилии?! — прозвучал сотый вопрос на тему», — рассказала Захарова о вопросах журналистов к ней.

Официальный представитель МИД пояснила, что в публикации издания упоминается «высокопоставленный сотрудник российского Посольства в Вашингтоне Михаил Кулагин». Он, по мнению авторов документа, был отозван из столицы США, поскольку Москва опасалась огласки «его активного участия в президентских выборах».

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Захарова пояснила, что человек по фамилии Кулагин никогда не работал в российском посольстве в Вашингтоне. Вероятно, по мнению Захаровой, речь идет о Михаиле Калугине, который последние шесть лет занимал должность руководителя экономической группы в посольстве России в американской столице, предположила официальный представитель МИД. ​

«В функции Михаила, которого знаю лично, входило регулярное общение с представителями деловых и экспертных кругов в Вашингтоне и других городах Америки, выступления с интервью и лекциями о российско-американских экономических отношениях», — сказала она.

Захарова пояснила, что в августе 2016 года Калугин завершил свою командировку, о чем были проинформированы все стороны за полгода. «Но важно другое — многие из его американских коллег (а его действительно знали очень многие) были в курсе отъезда еще в начале прошлого года», — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. ​

Захарова, резюмируя итоги беседы, рассказала, что на вопрос журналистки: «Вы хотите сказать, что в докладе нет ни одного правдивого слова?» она ответила: «Ну почему же! Трамп существует». ​
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BuzzFeed опубликовало досье, которое было якобы составлено бывшим агентом британской разведки МИ-6. Из него следовало, что Кремль начал сотрудничать с Трампом еще пять лет назад. Трамп приезжал в Москву и во время своего визита проживал в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», куда приглашал проституток.

В опубликованных материалах говорится, что ФСБ установила прослушку и скрытые камеры в отеле, после чего у ведомства появился компромат на миллиардера. Издание подчеркивало, что оно не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность документа.

​Трамп и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергли существование каких-либо компрометирующих материалов и назвали эту информацию «фейковой».

Трамп в ходе пресс-конференции 11 января вступил в перепалку с журналистами CNN и не дал им задать вопросы. Избранный президент США пояснил, что CNN и BuzzFeed "отвратительные организации", которые производят "фейковые" новости.
Комментарии
1
алексей берсенев
а где мехтиев? а...свечку держит
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