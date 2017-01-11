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22:25 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии «более широкого» соглашения, которое уважало бы интересы Украины, заявил в среду Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

Источник: AP 2016

В ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным рассмотрению кандидатуры Тиллерсона, один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что «США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками».

Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)

Он также подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Комментарии
2
Алла Кудлаева
Ну так кто же против соглашений, мы только "за". Ведь нам ещё много чего нужно на Украине и от Украины (отхватить) ;)
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Антилицемер
А что это каждое Gовно, нам советует!!!
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