Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России

В ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным рассмотрению кандидатуры Тиллерсона, один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что «США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками».
Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)
Он также подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».