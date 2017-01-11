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11 января, источник: "РИА Новости" Украина

Тиллерсон заявил о поддержке поставок оружия Украине

На слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия. По его словам, он надеется, что перемирие сработает: «Но без него нам будет важно поддержать украинцев».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон в среду выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

На слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия.

«Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев», — сказал Тиллерсон.

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Он подчеркнул, что данное решение должно приниматься «при обсуждении в рамках Совета национальной безопасности с привлечением других ведомств». «Но я бы, безусловно, его поддержал», — сказал он.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что новая администрация президента США примет положительное решение относительно предоставления Украине летального оружия.

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