Тиллерсон заявил о поддержке поставок оружия Украине

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон в среду выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

На слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия.

«Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев», — сказал Тиллерсон.