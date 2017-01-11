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11 января, источник: Ipress.ua

Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свои намерения построить стену на границе с Мексикой.

Источник: Ipress.ua

Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что правительство США будет строить стену, а потом Мексика возместит стоимость работ.

«Мне не хочется ждать год или полтора, чтобы начать строительство (стены на границе с Мексикой — ред.). Мексика в той или иной форме, возместит нам расходы», — сказал Трамп во время пресс-конференции.

«Я хочу, чтобы строительство стены началось», — подчеркнул Трамп.

Как известно, одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа было обещание бороться с нелегальной миграцией. Касалось это в первую очередь Мексики, на границе с которой Трамп пообещал построить стену.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всей границе обойдется в 12 млрд долларов. Свое негативное отношение к приезжим Трамп объясняет тем, что они, по его мнению, отнимают рабочие места у коренных американцев. В начале своей предвыборной кампании он заявлял о намерении депортировать 11 миллионов нелегальных мигрантов, но затем несколько смягчил позицию.

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