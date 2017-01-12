В списке Савченко фигурируют экс-«беркутовцы», обвиняемые в убийстве активистов Евромайдана, — СМИ

Как сообщает Громадське, в списках на обмен фигурируют Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Сергей Тамтура.

Адвокат Аброськина Александр Горошинский сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность данных в списке Савченко, и отметил, что его подзащитный не был бы готов на подобный обмен.

Игорь Варфоломеев, адвокат Сергея Зинченко и Сергея Тамтуры, также отметил, что его подзащитные к такому обмену не готовы. «Для них это такая же новость, как и для меня», — сказал он.