Глава Крыма заявил, что статус полуострова не зависит от позиции Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Крым
Глава республики подчеркнул, что победа Трампа на выборах свидетельствует, в том числе, о том, что в американском обществе есть запрос на улучшение отношений с Россией.
«Трудно сказать, как поведет себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом (общества) он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым
В то же время Аксенов подчеркнул, что если США признают результаты свободного волеизъявления народов Крыма, они признают реальность, и тем самым дадут всему миру позитивный сигнал.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.