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09:17 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма заявил, что статус полуострова не зависит от позиции Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Крым де-факто и де-юре является частью России независимо от того, какую позицию займет новый президент США Дональд Трамп, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Глава республики подчеркнул, что победа Трампа на выборах свидетельствует, в том числе, о том, что в американском обществе есть запрос на улучшение отношений с Россией.

«Трудно сказать, как поведет себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом (общества) он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России. Это никак не зависит от мнения лидеров иностранных государств», — сказал Аксенов в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

В то же время Аксенов подчеркнул, что если США признают результаты свободного волеизъявления народов Крыма, они признают реальность, и тем самым дадут всему миру позитивный сигнал.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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