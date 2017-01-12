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02:28 (мск), источник: Обозреватель

Появились детали о нападении на охрану в Лукьяновском СИЗО

Один из бойцов «Торнадо» в Лукьяновском СИЗО в знак протеста пытался отрезать себе ухо.

Источник: AP 2016

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислав Краснов.

«Прямая информация из СИЗО — один из “торнадовцев” в знак протеста против бесконечных издевательств “вскрылся”, зацепил ухо. Мусора категорически отказались вызвать скорую (так часто делается, даже бывает специально засыпают солью раны)», — написал он.

По его словам, после инцидента в СИЗО начался шум, заключенные потребовали вызвать «скорую».

«Начальник корпуса, какой-то майор, начал кричать о бунте и захвате», — добавил Краснов.

Как сообщал «Обозреватель», в среду, 11 января, в Лукьяновском СИЗО Киева произошло нападение на охрану.

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