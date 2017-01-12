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03:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Грешнякова: Проект «Самарга» — настоящая утопия, а мы не Арабские Эмираты

Как заявила краевой депутат, необходимо вкладывать деньги в уже существующие порты и города, а не создавать новые.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Несмотря на свою амбициозность, проект нового порта и целого города Самарга в Хабаровском крае слабо реализуем. Он требует вложения крупных денежных средств, которые следовало бы направить на развитие уже существующих портов, которым требуется финансовая помощь, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Елена Грешнякова.

Напомним, проект «Самарга», представленный еще на ВЭФ, а позже на заседании Законодательной Думы Хабаровского края, вызвал у депутатов как интерес, так и множество вопросов. «Самарга» включает в себя возведение в крае порта международного уровня, логистического центра, новой железной дороги и, как стало известно, целого города на 50 тысяч человек. В городе планируется разместить работников порта и сотрудников, обслуживающих железнодорожные пути.

Однако этот проект уже успели окрестить утопическим. Как заявила Елена Грешнякова, необходимо развивать уже существующие порты и города, а не создавать новые.

— Этот проект — настоящая утопия. Необходимо вкладывать деньги в решения существующих проблем, а не создавать новые. У нас существует в крае порт, и не один. Не нужно изобретать велосипед на ровном месте. Конечно, было бы хорошо построить и новый порт, и новый город. Но мы не Арабские Эмираты. Деньги стоит вложить в Ванино, где уже существует портовое направление, вынести за пределы населенного пункта все эти загрузочно-разгрузочные работы угля и включить инфраструктуру, необходимую для соблюдения экологической безопасности: поставить фильтры и заграждения. Помимо этого, необходимо развить ванинский порт до международного уровня, — сообщила Елена Грешнякова.

При этом, Елена Грешнякова указывает на то, что проект «Самарга» интересен, но на сегодняшний день реализовать его невозможно.

— 50 тысяч жителей нужно еще везти. Это невозможно. Если есть деньги, то необходимо доводить до необходимого уровня существующие порты: ванинский, николаевский или даже охотский. Там живут люди, и они нуждаются в необходимых для проживания условиях. Эти заоблачные проекты, конечно, интересны, но на сегодняшний день, по моему мнению, это несколько преждевременно, — добавила Елена Грешнякова.

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