Аксенов рассказал о введении курортного сбора в Крыму

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал приемлемый размер сбора в 50−100 рублей. Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края выразили готовность стать площадками для эксперимента по введению сбора.

Аксенов считает, что введение курортного сбора позволит помочь в модернизации и реконструкции курортной инфраструктуры полуострова, которая далеко не всегда отвечает потребностям отдыхающих и самих крымчан, а средств местных и республиканского бюджетов для этого недостаточно.

«Однако основная проблема — как идентифицировать человека, прибывшего на отдых. Ведь многие люди прибывают в Крым по работе, увидеться с родными и другими целями. На мой взгляд, для качественного администрирования этого процесса необходимо взимать курортный сбор только в средствах размещения — в санаториях, отелях, гостиницах. По-другому мы туриста не идентифицируем», — сказал Аксенов в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

По его словам, еще одна важная проблема связана с легализацией средств размещения, которые сегодня работают в тени.

«Если мы этого не сделаем, то не получим ожидаемого эффекта от введения курортного сбора. Сейчас обсуждение проекта закона продолжается. Мы внесли свои предложения и надеемся, что они будут учтены», — заявил Аксенов.