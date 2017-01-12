Аксенов рассказал о введении курортного сбора в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из тени, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из тени, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие
Аксенов считает, что введение курортного сбора позволит помочь в модернизации и реконструкции курортной инфраструктуры полуострова, которая далеко не всегда отвечает потребностям отдыхающих и самих крымчан, а средств местных и республиканского бюджетов для этого недостаточно.
«Однако основная проблема — как идентифицировать человека, прибывшего на отдых. Ведь многие люди прибывают в Крым по работе, увидеться с родными и другими целями. На мой взгляд, для качественного администрирования этого процесса необходимо взимать курортный сбор только в средствах размещения — в санаториях, отелях, гостиницах.
По его словам, еще одна важная проблема связана с легализацией средств размещения, которые сегодня работают в тени.
«Если мы этого не сделаем, то не получим ожидаемого эффекта от введения курортного сбора. Сейчас обсуждение проекта закона продолжается. Мы внесли свои предложения и надеемся, что они будут учтены», — заявил Аксенов.