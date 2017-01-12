Страсбургский суд принял жалобу на заключение под стражу мэра Владивостока

Владивосток, 12 января, PrimaMedia.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу от защиты арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарева на решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА PrimaMedia.

«Жалобу на решение Басманного районного суда Москвы от 2 июня 2016 года об избрании Пушкареву меры пресечения в виде заключения под стражу и нарушении его прав в ходе судебного разбирательства я подал в конце августа. Сейчас она принята к исполнению», — пояснил адвокат градоначальника Александр Высоцкий.

Напомним, главу Владивостока арестовали 1 июня 2016 года. Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для ремонта дорог Владивостока. По версии следствия Пушкарев в 2009—2014 годах, действуя из корыстных побуждений, злоупотреблял должностными полномочиями. В частности, мэр организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов в большом объеме и по завышенной цене у группы компаний «Востокцемент». Эту фирму контролировал брат Пушкарева Андрей. В итоге, как следует из материалов дела, мэр Пушкарев лично получил не менее 45 млн рублей. Кроме того, указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» ущерба на сумму более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности на сумму около 800 млн рублей. Руководитель предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был заключен под стражу, а Андрей Пушкарев отправлен под домашний арест. По версии следствия, именно он, будучи генеральным директором ООО «Востокцемент», передал в 2012—2014 годах Лушникову не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. В ходе одного из заседаний Игорь Пушкарев заявил, что кредиторскую задолженность «Востокцемент» МУПу простил.

Басманный суд Москвы оставил Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова под арестом до конца февраля. Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.