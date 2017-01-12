Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию «компромата» на Трампа

При этом глава BuzzFeed подчеркнул, что портал не будет реагировать на критику Трампа.

По словам Перетти, он и главный редактор BuzzFeed Бен Смит считают, что данная информация заслуживает освещения в печати.

Мы не будем отвечать на это резонансное заявление. Мы будем делать то, что мы делаем лучше всего — выдавать эффективную журналистику

Отмечается, что BuzzFeed начал продавать футболки и другие товары в интернет-магазине с изображением фразы Трампа «failing pile of garbage» (неудачная куча мусора), которой миллиардер охарактеризовал компанию после публикации компромата на него.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал CNN и BuzzFeed за публикацию данных о том, что у Кремля есть компромат на него.