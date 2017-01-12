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03:52 (мск), источник: Газета.Ру

Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию «компромата» на Трампа

Генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти (Jonah Peretti) прокомментировал решение компании опубликовать документ, в котором содержится информация о якобы имеющемся у Москвы компромате на избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Источник: Reuters

По словам Перетти, он и главный редактор BuzzFeed Бен Смит считают, что данная информация заслуживает освещения в печати.

При этом глава BuzzFeed подчеркнул, что портал не будет реагировать на критику Трампа.

Мы не будем отвечать на это резонансное заявление. Мы будем делать то, что мы делаем лучше всего — выдавать эффективную журналистику
Джона Перетти Генеральный директор BuzzFeed

Отмечается, что BuzzFeed начал продавать футболки и другие товары в интернет-магазине с изображением фразы Трампа «failing pile of garbage» (неудачная куча мусора), которой миллиардер охарактеризовал компанию после публикации компромата на него.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал CNN и BuzzFeed за публикацию данных о том, что у Кремля есть компромат на него.

Комментарии
1
илья яскин
у меня есть тоже компромат где же мне выложить выбираю
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