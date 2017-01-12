Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский

Перенести столицу в Магадан, назначить начальника Дальнего Востока с полномочиями президента, отменить налоги и установить для дальневосточников минимальную зарплату в размере 150 тысяч рублей предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский главе минвостокразвития Александру Галушке. Такие радикальные меры по развитию макрорегиона политик озвучил на правительственном часе в Госдуме, где министр по развитию Дальнего Востока отчитывался о проделанной работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт Госдумы.

Сперва Александр Галушка рассказал присутствующим о принятых законах, привлеченных инвестициях и реализуемых проектах. Так, по его словам, статус федерального закона получили семь документов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока; улучшилась демографическая динамика; активно идет раздача дальневосточного гектара, а инвестиций привлечено свыше 1,3 трлн рублей. Затем депутаты задали министру ряд вопросов, а также предложили дополнительные меры по закреплению населения и повышению инвестпривлекательности восточных окраин.

Депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал добился от министра обещания проработать вопрос дополнительного финансирования медицинского обслуживания дальневосточников — парламентарий предложил ввести двухканальное (за счет бюджета и за счет фонда ОМС) финансирование медучреждений в малых населенных пунктах ДФО. Было упомянуто и бюджетное финансирование льготных перелетов для жителей северных территорий, которые сейчас должен оплачивать работодатель. Денег у малого бизнеса нет, то есть фактически эта льгота в ее нынешнем виде не работает.

Лидер же фракции ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вместо одного бесплатного гектара давать 10−20, постепенно обнулить налоги в регионе, сделать столицей Магадан и повысить минимальную зарплату до 150 тысяч рублей.

«На 50 живешь, 100 откладываешь, и через год ты миллионер», — цитирует Жириновского «Парламентская газета».

Помимо этого, депутаты Госдумы заявили о необходимости принять закон о развитии арктических территорий, отменить для местных жителей воинскую повинность и усилить борьбу с «рыбной мафией».

Почти все предложения Александр Галушка пообещал учесть, отметив, что «всегда будет вопрос, где взять деньги».