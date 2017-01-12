Губернатор Хабаровского края поблагодарил работников прокуратуры за службу
Губернатор региона Вячеслав Шпорт поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Губернатор региона Вячеслав Шпорт поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Он поблагодарил служащих за компетентность, честность и преданность делу, а также отметил значимость их работы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Прокуратура края регулярно пресекает необоснованный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Нередко в борьбе за соблюдение законности именно прокуратура становится последней инстанцией. Так, по итогам года было выявлено около 1 300 нарушений закона в соблюдении прав предпринимателей и более трех тысяч — в сфере противодействия коррупции», — рассказал Вячеслав Шпорт.