Губернатор Хабаровского края поблагодарил работников прокуратуры за службу

Он поблагодарил служащих за компетентность, честность и преданность делу, а также отметил значимость их работы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Прокуратура края регулярно пресекает необоснованный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Нередко в борьбе за соблюдение законности именно прокуратура становится последней инстанцией. Так, по итогам года было выявлено около 1 300 нарушений закона в соблюдении прав предпринимателей и более трех тысяч — в сфере противодействия коррупции», — рассказал Вячеслав Шпорт.