В литовском банке нашли 30 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко — СМИ

Об этом сообщил международный проект журналистских расследований «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) со ссылкой на издание 15min.lt, передает «Радио Свобода».

Как говорится в сообщении, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные, говорится в сообщении.

По данным расследования, речь идет о части с в целом примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Как говорится в сообщении, счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который уже ликвидирован. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.