Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Бывший депутат Госдумы требует вернуть ему 10 млрд рублей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
9Стрельба в стамбульском клубе
07:14 (мск), источник: УНИАН

В литовском банке нашли 30 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко — СМИ

Журналисты обнаружили в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют, что около 30 миллионов долларов средств, как полагают, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил международный проект журналистских расследований «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) со ссылкой на издание 15min.lt, передает «Радио Свобода».

Как говорится в сообщении, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные, говорится в сообщении.

По данным расследования, речь идет о части с в целом примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Как говорится в сообщении, счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который уже ликвидирован. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В литовском банке нашли 30 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко - СМИ
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Недалеко от Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь